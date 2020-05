El exconductor de televisión, Rodrigo González, estuvo como invitado especial en el programa de Magaly Medina. Y es que, fieles a su estilo, ambos personajes comentaron sobre varias personas de la farándula limeña. Los primeros en ser mencionados fueron Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

El popular ‘Peluchín’ no tuvo reparos en comentar sobre la “oficialización” que hizo la ‘Foquita’ sobre Yahaira Plasencia en una trasmisión en vivo vía Instagram. Recordemos que el futbolista viene pasando la cuarentena en Rusia junto a la salsera.

“En algún momento que yo he logrado hablar con Farfán y hemos estado conversando sobre diversos temas. En esa época, yo siempre notaba que con Yahaira tenía una consideración especial. Nunca me habló mal de ella, y mira que yo esperaba que por la manera que terminaron, pensé que si yo lo picaba, él me iba a soltar algo, pero nunca me habló mal, pero de Melissa no puedo decir lo mismo”, confesó.

Cabe recalcar que hace años se especuló que la relación entre Yahaira y Jefferson habría terminado por una infidelidad por parte de la intérprete de “Cobarde”.





