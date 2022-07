Jefferson Farfán, jugador de la Selección peruana, mandó un fuerte mensaje a su expareja Melissa Klug, quien dejo entrever que el futbolista no estaría pasando tiempo de calidad con sus hijos Adriano y Jeremy Farfán Klug. El ‘10 de la calle’ no asistió a la Primera Comunión del menor de sus pequeños, lo que le generó muchas lapidarias críticas en redes sociales.

Ahora, la ‘Foquita’ decidió responder a los cuestionamientos y se dejo ver con su hijo Adriano Farfán en su cuenta de Instagram y aprovechó para dedicarle un amoroso mensaje.

“My life partner” (mi compañero de vida), escribió Farfán Guadalupe junto a una fotografía donde se le ve posando muy feliz al lado de su hijo mayor.

Hasta el momento la publicación de Jefferson Farfán cuenta con más de 17 mil me gusta y cientos de comentarios donde destacan la buena relación entre padre e hijo.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre Jefferson Farfán?

Melissa Klug utilizó sus redes sociales para contestarle a un usuario que le preguntó sobre Jefferson Farfán. “¿No es mejor incluir también al padre en las actividades del niño?”, le preguntó un internauta.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ no dudó en responder. “Pero si él no puede y no tiene tiempo, no es mi problema”, respondió sobre la foto de su quinto hijo, aparentemente, mientras jugaba en un campeonato.

