Sin miedo a nada. Melissa Klug estuvo como invitada en el programa “América Hoy”, donde no pudo evitar ser consultada sobre su compromiso con Jesús Barco. Sin embargo, la chalaca no pensó vivir un tenso e incómodo momento con Brunella Horna EN VIVO. ¿Qué pasó?

Todo se dio durante la última edición del magazine matutino, cuando la chalaca señaló que uno de sus sueños es viajar de luna de miel a las Islas Maldivas, motivo por el que estaría ahorrando con el futbolista.

“No he ido, pero yo sí me quiero ir, porque no es nada barato”, comenzó diciendo Melissa. Sin embargo, no esperó que Ethel Pozo afirmara que Brunella ya habría viajado a dicho lugar. “Ella es la única que se ha ido”, dijo.

Al escuchar estas palabras, la popular ‘Blanca de Chucuito’ no dudó en bromear a la pareja de Richard Acuña, dejando entrever que todos sus novios serían hombres con dinero. “Claro, si ella siempre ha tenido novios millonarios”.

Frente a estas fuertes declaraciones, la joven empresaria no se quedó callada y se mandó con todo. “Ya no te acuerdas... No, no, como tú comprenderás... Jefferson Farfán es millonario”, señaló entre risas.

