Durante el programa América Hoy, los conductores se refirieron a la frase que Paolo Guerrero dijo meses atrás sobre la posibilidad de casarse: “En una etapa donde ya amerite el matrimonio, yo obviamente me voy a casar como todo ser humano”. “‘Ya como todo ser humano’ es pues ‘ya qué más me queda’”, comentó Ethel Pozo, mientras que Christian Domínguez aseguró que la frase mostraba a un hombre que no tenía deseos de casarse: “Yo lo voy a interpretar obviamente con mucho cariño. Quiere decir que el día que me case va a ser no porque lo desee, sino por un tema de presión o porque mi mamá... así lo interpreto yo”. Por su parte, Melissa Klug señaló que su novio, Jesús Barco, no resondería así: “Esa respuesta jamás la daría él porque eso es huir del matrimonio, esa respuesta es huir del matrimonio, es una respuesta que te la dejo y ya, descríbela como quieras”.