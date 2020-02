Las hermanas de Jefferson Farfán volvieron a salir en una nota de “Válgame” donde contaron anecdotas del futbolistas y ellas cuando eran niños. Ellas revelaron que su familia quiere mucho a la “Foquita” y que siempre lo engríen cuando vas a la casa de su abuela.

Pero, las hermanas de Jefferson Farfán también aprovecharon su genio y gracia para trolear a Jefferson Farfán frente a cámaras. Lo dijeron cuando le preguntaron si defenderían a su hermano si le rompen el corazón.

“No, aclarando las cosas. Mi hermano no es tan simpático que digamos y la que venga, yo sé que es por interés (...) Que me dicen: qué simpático en Jefferson, no. Yo soy consciente que mi hermano está un poquito maltratadito”, expresó Giuliana Farfán Vega.

Asimismo, le hicieron una recomendación a su hermano Jefferson Farfán. “Te recomendamos a mi hermano escoger bien a sus amigas cariñosas”, acotó Giuliana Farfán Vega.

