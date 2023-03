Fuertes declaraciones. Jenko del Río estuvo como invitado especial en el canal de Youtube de Fabianne Hayashida y Mario Irivarren, donde confesó una fuerte anécdota que vivió su exesposa Paloma Fiuza y con Christian Domínguez hace algunos años atrás.

Y es que el exchico reality reveló que hace algún tiempo, cuando formaba parte de “Combate”, el cumbiambero habría intentado meterse al cuarto de la modelo a la fuerza.

“ Él que sentí que me traicionó de verdad, no tengo nada contra él ahora, si yo lo veo lo saludo, pero fue Christian Domínguez . Justo estaba saliendo con mi exesposa, con Paloma Fiuza. Hubo un reto que esposaron a Christian y Pantera en el departamento de Paloma, porque ese departamento era alquilado por el canal. Él sabía que yo salía con ella” , comenzó diciendo.

En ese sentido, el modelo señaló que la brasilera acudió a él para pedirle “ayuda”, pues el cantante intentó romper “los códigos de amistad” en dicho departamento. “No voy a dar muchos detalles, pero Paloma me llama, me dice, ‘¿puedo ir a tu casa?’. Le pregunto, qué ha pasado. Me dice, ‘no es que acá me han molestado’. Me dijo ‘Christian se ha querido meter a mi cuarto y lo he empujado’. Y yo sí le creo a Paloma”, agregó.

Asimismo, Jenko reveló que no dudó en encarar a Christian por lo ocurrido en aquel entonces. “L lamé a Christian y le dije: “Te crees pend...” y se puso nervioso. Le dije : ‘¿Dónde estás para buscarte? Te voy a sacar la mi*** ” , finalizó.

