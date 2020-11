Tras las declaraciones de Paloma Fiuza, quien aseguró estar arrepentida de haberse casado con Jenko del Río e incluso calificar este hecho como una “experiencia turbia y rara”, él no se quedó callado.

Jenko del Río dijo estar harto de escucha a Paloma Fiuza, pues siempre lo deja como la peor persona.

“Estoy harto y cansado que cada vez que le preguntan algo sobre el matrimonio tenga que referirse de mala manera, siempre me ‘tira barro’, me etiqueta como si hubiera sido lo peor o me hace quedar como si fuera un desgraciado”, respondió Jenko del Río en entrevista para el Trome.

Además, señaló que Paloma Fiuza tiene tiempo en televisión como para saber cómo evitar preguntas. “Es una persona mayor, tiene como 37 años y creo que debe ser responsable con sus palabras. Quiero saber a qué se refiere con turbio”.

“Soy un caballero, siempre me quedé callado y por hacerlo me pasa todo esto. Creo que es una persona que no es feliz con su vida, que hable de su flaco, de su ex (Facundo González) y que me deje tranquilo. Yo no la menciono ni me acuerdo de su existencia”, agregó.

Jenko del Río dejó en claro que quién debe arrepentirse es él porque “nunca he tenido una ex que pueda joderme tanto la vida, hay personas que pueden tener un concepto erróneo y falso sobre mí”.

