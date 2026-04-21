El reconocido dúo Jesse & Joy aterriza en nuestro país como parte de su gira por Latinoamérica, incluyendo una esperada parada en Perú. La cita será el 31 de octubre en Costa 21. La preventa de entradas en Teleticket, inicia este viernes 24 de abril a las 10:00 a. m., con hasta un 15% de descuento con tarjetas Interbank.

Los hermanos Huerta han prometido una noche cargada de emociones con lo mejor de su repertorio. Temas como “Dueles”, “¡Corre!”, “Llorar”, “Te esperé” y “La de la mala suerte”, entre otros éxitos, formarán parte del show, junto a sus más recientes lanzamientos.

Cabe recordar que en mayo lanzaron Lo que nos faltó decir, su séptimo álbum de estudio grabado en Estados Unidos, el cual ha sido muy bien recibido por la crítica. Además, HBO Max estrenó el documental “Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos”, una serie de cuatro episodios producida por Mandarina Contenidos. Ese mismo año, Joy Huerta fue nominada al Premio Tony como compositora del musical de Broadway Real Women Have Curves.

Con más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 12 mil millones de reproducciones en plataformas digitales, seis Latin Grammy —incluido Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por ¿Con quién se queda el perro? (2012)— y un Grammy anglo en 2017 por Un besito más, Jesse & Joy llegan con un espectáculo que recorre sus mayores éxitos desde su debut en 2006.

Países como Argentina, Bolivia, Uruguay y Perú forman parte de este tour, que promete conquistar a miles de fanáticos con su característico estilo romántico.

Jesse & Joy ya generan gran expectativa entre sus seguidores peruanos. La cita es el sábado 31 de octubre en Costa 21. La preventa de entradas estará disponible a través de Teleticket desde este viernes 24 de abril a las 10:00 a. m.