Las recientes declaraciones de la ex Miss Arequipa, Gisela Neyra, frente a las cámaras de “Magaly TV, la firme” asegurando que la organización de Miss Perú funcionaría en base a “corrupción”, ha desatado una gran polémica en redes sociales.

“Al día siguiente que me coronan me piden 1,500 dólares (...) Una conversación que tuvimos y donde él explica que la corona del año pasado se vendió a 30 mil dólares”, comenzó contando.

Por su parte, la organizadora del certamen, Jessica Newton, no dudó en pronunciarse al respecto mediante su cuenta de Instagram. “Desde que yo estoy en Miss Perú los comentarios siempre han sido los mismos. Siempre se ha cuestionado el concurso, así que ojalá sacaran lo positivo, pero lo positivo no vende, pero basta un error para crear titulares que nos ayudan a permanecer vigentes”, manifestó.

Asimismo, también explicó que ella nunca botó a ninguna candidata por realizar una sesión de fotos sensuales. “Yo nunca he retirado a una candidata por unas fotografías sexy. Yo nunca he sido una cucufata. Le preguntamos por las fotos y nos contó todo un drama. Que había sido sorprendida por un fotógrafo y que las había subido a sus redes (...) Yo le creí y salí a denunciar a este fotógrafo y él me respondió que no había tomado esas fotos sin la consentimiento de la chica”, comentó.

Por último, la exreina de belleza compartió unos curiosos mensajes que serían directos a Gisela Neyra, a quien acusa de mentirosa. “Las personas falsas son como las cucarachas. No se les huye por miedo, se les huye por asco. Detesto las mentiras y a las personas que van de víctima. Siempre voy a defender a mis candidatas, pero no acepto que me mientan”, finalizó escribiendo en su red social.