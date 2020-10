La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, decidió pronunciarse mediante sus redes sociales sobre los rumores de un presunto embarazo de su hija Cassandra Sánchez tras haber aceptado el compromiso con Deyvis Orosco.

Cabe recordar que el último viernes, el cumbiambero le pidió matrimonio a la joven tras más de dos años de relación y meses de convivencia.

“Todavía hay muchísimas personas que me llaman y me preguntan cómo fue la pedida de mano, si tengo videos o tengo fotos. Pero los momentos más lindos son los que se guardan con el corazón, que al vivirlos tan intensamente no te da ganas de tomar foto o videos”, comenzó diciendo.

“Fue emocionante, fue perfecta, fue una historia de amor real. Son unos sentimientos tan honestos que sí nos sacaron lágrimas a todos, pero yo trato de guardarlos en el corazón y para que el día de mañana se lo pueda contar a mis nietos. Y no, Cassandra no esta embarazada (...) agradezco a los periodistas que son claros en contar las historias de amor, por amor y no por compromiso”, agregó Jessica.

Sin embargo, cabe señalar que Cassandra Sánchez, en una reciente publicación aseguró que quiere formar pronto una familia con el cantante.

