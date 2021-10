La presidenta de la organización Miss Perú, Jessica Newton, contó que su salud viene mejorando tras contagiarse de COVID-19. También reveló que todos en su familia dieron negativo a la prueba de descarte.

“Ya me siento mejor. Lo importante es mantenernos positivos y alejarnos del drama”, dijo Jessica Newton en su cuenta de Instagram. “Después de dos días ya me bañé, me he bañado y me he hecho mi pelo”, contó.

En ese sentido, Jessica Newton habló de la importancia de la vacuna: “Yo creo que es importante que tengamos control sobre nuestras emociones y nuestros miedos. Si estamos vacunados del COVID y lo han repetido los doctores muchísimo, no tendría por qué ser más que una gripe fuerte”.

“Así que después de unos días de estarme sintiendo bastante mal, ya hoy me siento mejor, ya me bañé”, agregó.

La presidenta del Miss Perú contó que ya se paró de la cama e hizo algunas cosas en medio de su cuarentena: “Bañarse siempre ayuda! Pero todavía estoy algo gangosa y cansada pero con muchas ganas de hacer cosas”, escribió.

Jessica Newton se mostró feliz porque afortunadamente toda su familia dio negativo a la prueba; asimismo, reveló que no contagió a Magaly Medina: “Ya me provoca hacer cosas y eso quiere decir que estoy bastante mejor y contenta porque no he contagiado a nadie, todos están negativos y espero que ya estos días de cuarentena pasen pronto, pero no tengo por qué hacer un drama”

“A todos los que me preguntan dónde me contagié, la respuesta más honesta es: no lo sé y la verdad no me importa. Apenas pase esta cuarentena veré de reforzar la vacuna de COVID y me pondré la del flu”, concluyó.

Fuente: Instagram Jessica Newton

