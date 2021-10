La organizadora del certamen de belleza ‘Miss Perú, Jessica Newton, reveló este sábado 23 de octubre que se contagió de Coronavirus.

La exreina de belleza compartió una fotografía en su cuenta de Instagram mostrando que su nivel de oxigenación había descendido de 100 a 96.

“Todo en esta vida hay que tomarlo con alegría, cómo reaccionamos frente a lo que nos sucede hace la diferencia”, indicó en sus historias.

“Voy a tener que descansar en casa por los próximos días hasta que esté mejor”, agregó junto a un video donde aparece recostada, pero lo que llamó la atención es que en las imágenes se ve un balón de oxígeno en la cabecera de su cama.

Por este motivo, la mamá de Cassandra Sánchez volvió a postear otro clip en su plataforma social donde agradecía por las muestras de cariño y la preocupación.

“Quería decirles a quienes no se han vacunado todavía, que lo hagan. Vacúnense. Me imagino que estos síntomas, si yo no tuviese las dos vacunas, serían peor”, manifestó.

“No se confíen de las pruebas rápidas. Yo he tenido una prueba antes de venir de Utah, he tenido una segunda prueba llegando a Lima, y recién en la tercera prueba molecular me ha salido positivo”, reflexionó.

Fotos y Video: (Instagram/@jessicanewtonoficial)

