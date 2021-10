Para los seguidores de la “Missologa”, no es novedad ver en sus redes sociales su día a día y a personajes como su trabajadora del hogar, Rosaura, quien ya tiene sus fanáticos por sus ocurrencias y carisma y esta vez fue sorprendida por Jessica Newton.

La famosa ‘Rous’ recibió una gran sorpresa al darse cuenta de que en la casa de Jessica Newton estaba Varo Vargas, el hombre más guapo del mundo y el crush de la trabajadora del hogar.

“Me lo he apapachado... de verdad señora Jessica, pero es un amor sincero, decente... Me he chocado pensando en que voy a conocer al hombre más lindo del Perú. Tenerlo entre mis brazos como si fuera el amor de mi vida”, fue como la Rosaura explicó su emoción ante Jessica Newton, luego de haber tenido al hombre más guapo del mundo frente a ella.

El cariño entre Jessica Newton y Rosaura no es novedad, ya que es muy común verlas juntas en redes sociales e incluso Jessica la defiende de cuentas falsas que buscan supuesta ayuda en redes sociales.

