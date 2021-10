La organizadora del certamen de belleza “Miss Perú”, Jessica Newton, se mostró sorprendida tras escuchar las declaraciones de Lesly Reyna, quien afirmó que fue enviada al ‘Miss Eco Internacional 2021′ en Egipto a perder y además fue maltratada por su orientación sexual.

En conferencia de prensa, la empresaria desmintió a la modelo y aseveró que Lesly sabía las consecuencias que traería el hecho de grabar un video con su pareja transexual llamado Aleck Scolari Woolvett, y publicarlo en sus redes sociales.

“No creo que Lesly haya sido maltratada por su opción sexual (…) Cuando Leslie hizo un video bastante comprometedor con su pareja actual, eso llegó a la organización y obviamente sancionó el video como lo sancionaría cualquier organización internacional”, declaró Newton.

“Quedaba dos opciones, retirar a Lesly y prohibirle que vaya a un certamen internacional o darle la oportunidad de llevar la banda de Perú aún sabiendo que, por sus propios actos, se había descalificado. Conversé con ella en su momento y lamento que lo haya olvidado”, añadió.

Finalmente, Jessica Newton aseguró que siempre la apoyó, incluso cuando se enteró de su orientación sexual. Además, la ayudo en un asunto legal de su padre que se encuentra en prisión.

“Fui la primera en apoyarla incluso antes de su familia y le dije que se dejara brillar. Porque el amor y cada uno de nosotros tenemos el derecho de vivir como realmente somos. He ayudado a Lesly con su papi y le hemos brindado un estudio de abogado, hemos estado con ella en todo momento, pero eso no me ciega”, manifestó la empresaria muy incómoda.

