Lesly Reyna, quien está próxima a casarse con su novio transgénero Aleck Scolari, le brindó todo su apoyo ahora que tomó una radical decisión. Resulta que el joven de 25 años acudió a una clínica local para someterse a una mastectomía y extirparse los senos.

“Qué valiente eres”, escribió la exMiss Eco-internacional, junto a una conmovedora foto de ambos.

Aleck también mostró un video de los resultados tras su cirugía, donde se luce con vendas cubriéndole la zona extirpada.

“Amor, gracias por acompañarme, te amo”, respondió el novio de la exmiss Perú de Jessica Newton y recordada azafata del ‘El último pasajero’

Como se sabe, la pareja contraerá matrimonio civil en Lima con su novio, pues Aleck tiene el documento de identidad de Chile que lo identifica como hombre, por lo que no habría ningún problema para que le dé el sí en Perú.

FOTO: Aleck Scolari @aleck_acaiseid

Lesly Reyna revela que su padre no acepta a su novio

La recordada azafata del “El último Pasajero” contó que sus papás no asistirán a su matrimonio.

“Mi mamá no esta en Perú y mi papá recién se acaba de enterar de nuestra relación. Ha sido feo porque no lo acepta, no lo entiende... entonces va a ser algo más de Aleck y yo, y con los amigos que uno elige como familia”, dijo apenada.

TE PUEDE INTERESAR