Tilsa Lozano dio una entrevista al programa “América Hoy” este jueves 7 de octubre, tras comprometerse con Jackson Mora. La ‘exvengadora’ se refirió a las bromas que le hacía a su pareja sobre el anillo de compromiso, las cuales fueron recordadas por Magaly Medina tras ver la pedida de mano.

Y es que la ‘urraca’ no se guardó nada y no expresó buenos deseos para Tilsa Lozano y Jackson Mora: “Hay milagros en octubre como para las creyentes de Tilsa Lozano. Porque luego de suplicarle, darle indirectas, directas, Jackson Mira la llevó a un restaurante y le dio el anillo”, dijo en su programa.

En ese sentido, Tilsa Lozano aclaró que siempre realizaba bromas sobre este tema, pero quien realmente quería casarse era Jackson Mora: “Yo bromeaba mucho con este tema porque somos personajes públicos y se presta para la broma y todo, pero ahora que ya tengo el anillo en la mano y lo puedo decir y Jackson lo sabe y me dice ‘me da risa que la gente piense que eres tú la que me presiona’, cuando en realidad él era el que me tocaba más el tema y yo soy mucho más pausada, sobre todo porque creo que mis hijos son chiquitos”.

“Entonces yo era la que me tomaba la relación con calma, y eso no significa que haya más amor o menos amor, sino que simplemente me tomaba las cosas con calma y él siempre me decía ‘si era por mí, yo me casaba a los 2 meses’, pero yo era la que siempre ponía la calma”, comentó Tilsa Lozano.

“Es parte de mi personaje, del show, de la broma. Pero bueno, siempre hay gente que quiere sacarlo por el lado negativo”, agregó.

Ethel Pozo y Janet Barboza lanzan indirectas a Magaly Medina

Janet Barboza no se quedó callada y reveló que le consta que Jackson Mora se quería casar con Tilsa Lozano: “Eso que dices es completamente cierto, acá en producción me enviaron a hacerle una nota a Jackson Mora en su academia. Ahí, off the record, fuera de cámaras, cuando la cámara se apaga, yo queriendo saber le dije ‘oye Jackson, cómo es con Tilsa’, y me dijo ‘Janet, me muero de ganas por casarme ya con Tilsa Lozano’, estamos hablando de hace un año. Entendemos por supuesto que con este tema se juega mucho, Tilsa, y muchas malas lenguas dirán lo contrario pero no importa”.

Por su parte, Ethel Pozo cuestionó que algunas personas no entiendan cómo funciona la televisión pese a que trabajan en el medio: “Hay gente que no conoce la televisión aún trabajando en la televisión y dice ‘ah, eso es verdad’, y no es verdad, todo es un chiste”.

“Pasa que hay mucha gente que quiere no conocer la televisión cuando no les conviene”, concluyó Janet Barboza.

Fuente: América Televisión

