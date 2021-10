La periodista Magaly Medina destruyó a Flavia Laos durante el programa “Magaly TV La firme” del miércoles 6 de octubre. Y es que según la ‘urraca’, la actriz estaría dando excusas para acercarse a Patricio Parodi.

“Habla como si hubieran pasado 4 años ¿no? O sea, ni Dayron con Anelhí hablan de esa manera, no ha pasado nada, no ha pasado tiempo, han pasado 3 meses creo, 3 o 4 meses a lo mucho. Cuando uno ha tenido un sentimiento profundo por una persona, el olvido no es tan rápido, el olvido tiene todo un proceso que puede llevar meses”, comentó.

“Teniendo 20 chicos realities amigos tuyos, escogiste precisamente a tu ex, a tu ex de ahorita, no a tu ex de hace 20 años, de hace 5, no, a tu ex de ahorita, a tu ex con el que todavía se nota a todas luces que no ha podido olvidarlo y que está tratando que las cosas se arreglen [...] porque yo no le creo absolutamente nada”, agregó.

Según Magaly Medina, dos personas que tuvieron una relación sí pueden ser amigos, pero después de un tiempo: “Yo estoy de acuerdo con que los ex pueden ser amigos, claro que sí, sobre todo si empezaron siendo amigos, pero en el caso de ella todavía sus ojitos le brillan y se nota lo emocionada que está cuando está al lado del Pato Parodi”.

Asimismo, la ‘urraca’ aseguró que Patricio Parodi y Flavia Laos no están en “distintos caminos”, ya que viven en la misma ciudad: “¿Cuáles distintos caminos si Pato sigue en el reality? Pato sigue en “Esto es guerra”. ¿Ella dónde está? En el mismo sitio donde antes que se fuera, en nada, solo en sus redes. Entonces ¿cuáles son los caminos? ¿A ella la han contratado en una televisora extranjera? ¿Va a protagonizar una telenovela para Televisa? ¿Va a comenzar a conducir un programa propio? ¿La han contratado en otro canal para que conduzca un programa de televisión? No, nada, nada, todo sigue igual, ¿Cuáles son los diferentes caminos? Hace un tiempo ella estaba en Miami y él acá, pero ahora los dos están en Lima”.

“Ay por favor, esas respuestas tan estúpidas, tan tontas yo no se las creo a nadie”, concluyó.

