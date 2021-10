¡Fuerte y claro! Flavia Laos no se calló nada y se refirió a la cercanía que está teniendo con su expareja, Patricio Parodi. Y es que la actriz se animó a dar más detalles de lo que fue su encuentro este último sábado.

“Normal, sí me bañé en su casa, almorcé con él (...) Él es mi amigo y él siempre me va a ayudar para lo que yo necesite. Igual si en algún momento lanza algo, algún negocio, yo también voy a estar ahí para él”, comenzó diciendo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños, fue que la joven actriz mencionó que no existe posibilidad alguna de retomar en estos momentos su relación con el capitán de ‘Los Guerreros’.

“No, estoy tranquila, eso no es aparentar, al contrario, es alcanzar madurez, poder compartir con tu ex o su familia sin que haya problemas de por medio, eso es madurez”, señaló.

Por otra parte, Flavia Laos no dudó en referirse sobre el “debut” actoral que habría tenido el popular ‘Pato’ en la secuencia de “La Academia”. “Está bien el beso que se le ve. Besar no es difícil tampoco... Ya le dije que está para Televisa”, dijo entre risas.

