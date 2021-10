El conductor Rodrigo González no suelta a Andrea San Martín y esta vez la responsabilizó por el conflicto entre Sebastián Lizarzaburu y su expareja Juan Víctor Sánchez.

Durante el programa “Amor y fuego” de este miércoles 6 de octubre, Rodrigo González aseguró que Andrea San Martín es la culpable del concepto que Juan Víctor Sánchez tiene del ‘hombre roca’.

“Aunque el nuevo novio sea un ser de luz, a pesar de que él (Juan Víctor) no tiene esas ideas preconcebidas en su cabeza, tiene el peor de los conceptos que Andrea se ha encargado de formar en su cabeza porque él fue un paño de lágrimas”.

Asimismo, respecto a que Juan Víctor estaría utilizando a su hija, Rodrigo González señaló que no tiene nada que ver con su pedido de no exponer a su la niña en redes sociales: “Que él utilice a la niña como venganza, que le da celos porque él quisiera estar en ese lugar, todo lo que quieras hacer, ok, te lo celebro, te lo bendigo, te lo comparto, pero si el padre, con todo eso que a ti no te parece, qué pena que no te parezca, no quiere que la niña sea expuesta en redes, no se expone y punto, punto final”.

Por su parte, Gigi Mitre coincidió en que Andrea San Martín es la culpable: “Si el papá sí quiere subir a su hija, es el papá el que decide, tampoco cree que le moleste si Andrea la sube a su hija, pero no quiere que la persona que para él tiene un pésimo concepto, como dijo Rodrigo, por la propia Andrea, no quiere que la suba”.

“Fue Andrea la que subió la historia y no él, si ella permite eso y ella está ahí presente o lo que sea, ok, pero que eso sea expuesto, a un padre le choca”, concluyó ‘Peluchín’.

Fuente: Willax Televisión

