El martes 5 de octubre, la influencer Andrea San Martín fue sorprendida por su pareja, Sebastián Lizarzaburu, con un misterioso regalo por sus 32 años.

“Ayer cerramos el día bien chévere, para variar, porque en verdad es divertido, es divertido este hombre cuando nos ponemos a hablar, a conversar”, contó Andrea San Martín tras la celebración de su cumpleaños.

Y en medio de los rumores sobre una posible pedida de mano, Andrea San Martín contó que el regalo la sorprendió: “El regalo de ayer me sorprendió un montón, no tienen idea cómo me sorprendió”.

“Me encantó, estoy segura que, como les dije, nadie me hubiera regalado eso, porque creo que solamente él podría dar en el punto exacto y terminé mi día bastante contenta bastante feliz”, agregó.

Sin embargo, Andrea San Martín se negó a decir qué le regaló Sebastián: “No les puedo decir qué es, porque en realidad es algo que literalmente creo que fácil solamente él podría haber sabido, pero bueno, terminó mi día súper bien”.

No obstante, aclaró que no se trata de algo “íntimo”: “No es nada “íntimo” jajajaja por si acaso, pero igual es como un secreto mío”.

Fuente: Instagram Andrea San Martín

