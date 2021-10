Tilsa Lozano reveló que Jackson Mora le pidió permiso a su mamá antes de proponerle matrimonio. En declaraciones a ‘América Hoy’, la modelo contó que el boxeador se arrodilló cuando le entregó el anillo de compromiso. “Sé me bajó la presión, me sudaban las manos. Lo que yo no sabía es que él le había pedido permiso a mi mamá. Nadie me había contado es que había ido a almorzar con ella para pedirle mi mano”. | VIDEO: América TV