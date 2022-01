Jessica Newton sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales con una fotografía de ella cambiando el pañal de su nieto Milan, el primogénito de Deyvis Orosco y su hija Cassandra Sánchez de la Madrid.

Y es que ninguno de sus fans se imaginaban que la organizadora del Miss Perú sabía cambiar pañales.

“Aquí me tienen chocha y feliz cambiando los pañales de Milan en casa mientras le cuento todo lo que nos espera por hacer juntos… Esto de ser glamy me está encantando”, escribió emocionada en su cuenta de Instagram.

Los comentarios no se hicieron esperar ante la imagen que posteó la suegra de Deyvis Orosco.

“Ya pues, ¿sabes cambiar pañal?”, le escribió un usuario, a lo que ella respondió: “yo ya he tenido 4 hijos y no siempre tienes quien te ayude. Si he sobrevivido a los mellizos puedo con un pañal”.

Por qué Jessica Newton no usa el término “abuela”

Jessica Newton confesó cómo quiere que la llame su nieto. Ella reveló que espera que el hijo de Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco le diga “glamy”.

“Soy tremendamente feliz y estoy agradecida. Que no veo la hora de que me llame glamy”, contó Jessica Newton en Instagram. Según explicó “glamy” es el diminutivo de “glam ma” (abuela glamorosa), y así la empezaron a llamar en el Miss Universo 2021, desde que se enteró Esther Swan, Directora de Relaciones Internacionales del certamen.

TE PUEDE INTERESAR