Una vez más, el popular Jesús Alzamora usó su programa online para revelar un detalle privado de su vida en familia y se trataría de la posibilidad de tener un tercer hijo, descartándola de raíz al anunciar que se hará una vasectomía.

Al parecer, la decisión de no tener más hijos, no habría sido tomada del todo por ambos en la relación, ya que Jesús le comentó a María Paz que él ya no tendría más descendientes: “Conmigo ya no tendrás más hijos, me haré la vasectomía. Es una decisión tomada”.

Sin embargo, María Paz, decidió apoyar la decisión, afirmando que un pequeño más en su hogar, sería demasiado: “No va a pasar, tener 3 hijos es imposible”, la joven pareja ya estaría curada y argumentaron la decisión con los esfuerzos de horarios que se hacen para poder criar a un pequeño.

El actor se suma a una larga lista de artistas que también se sometieron a este procedimiento, quedándose sin posibilidades de traer más hijos al mundo, como Matrías Brivio, Gian Marco, Federico Salazar, Josimar y Julián Zucchi.

TE PUEDE INTERESAR