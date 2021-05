Melissa Klug y Jesús Barco pasan por uno de sus mejores momentos en su relación amorosa. Tanto así que el futbolista no deja dedicarles tiernos mensajes en redes sociales a la ‘Blanca de Chucuito’.

Y esta vez, el futbolista del Manucci aprovechó esta fecha tan especial para dedicarle un romántico mensaje por el ‘Día de la Madre’, donde resaltó su labor como progenitora de cinco hijos.

“Feliz día amor mío , sigue siendo la madre que eres te mereces lo mejor por lo que eres disfruta tu día hermosa. Te amo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Recordemos que hace unos días, Melissa Klug confesó que le gustaría casarse con el exfutbolista de Universitario. Así lo dio a conocer en entrevista en el programa ‘En Boca de Todos’.

“Sí me gustaría, pero no sé, como Dios quiera. En estos tiempos no podemos planear muchas cosas”, manifestó.

