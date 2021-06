Jimena Elías, ex Miss Perú y quien nos representó en Miss Universo 2007, estuvo envuelta en un escándalo en redes sociales por referirse a la electa congresista por Juntos Por el Perú, Sigrid Bazán.

Ella escribió en su cuenta de Facebook: “Sigrid Bazán debería dejar de ser peruana”. Este comentario fue replicado por varios usuarios y un amigo de ella sugirió el repudiable hecho de “tirarle ácido en la cara” a la expresentadora de Latina.

Fue la misma Sigrid Bazán quien dejó en evidencia a la modelo, compartiendo en sus historias de Instagram los ataques del que fue víctima.

Nos solidarizamos con nuestra cc @sigridbazan, no se puede normalizar comentarios que promueven la violencia contra las mujeres. Esto evidencia lo necesario que es la educación con #EnfoqueDeGénero. Instamos al @MimpPeru y autoridades correspondientes a tomar cartas en el asunto pic.twitter.com/spSOyiTORe — MujeresNuevoPerú (@MujeresNP) June 20, 2021

La exMiss Perú ofreció disculpas por lo que escribió en sus redes sociales contra Sigrid Bazán. En un comunicado que difundió en Instagram, Jimena Elias dijo arrepentirse por sus expresiones.

“Pido disculpas sincera por no tener tolerancia con las personas que no piensan como yo. La pandemia me enseñó mucho y estas elecciones me están enseñando que mi monstruo escondido puede salir fácilmente. Me arrepiento de lo que puse en Facebook y el comentario desafortunado que hizo un conocido mío. Todos nos equivocamos, espero ya no pelearme más. Voy a dejar las redes por un momento y reflexionar”, sostuvo.

Sigrid recibió la solidaridad de varios colectivos y artistas, entre ellos, el actor Jason Day: “Pocas cosas tan terribles como llamar a tirar ácido a la cara una mujer. Hay que ser un verdadero peligro público”.

Pocas cosas tan terribles como llamar a tirar ácido a la cara una mujer. Hay que ser un verdadero peligro público.



Mi solidaridad con @sigridbazan. https://t.co/qkvMEDSFLI — Jason Day (@MrJasonDay) June 22, 2021

