¡Expresa su indignación! Johanna San Miguel recurrió a su cuenta oficial de Facebook para denunciar que viene recibiendo mensajes grotescos y subidos de tono por parte de un sujeto.

La conductora de “Esto es Guerra” manifestó que el sujeto figura en Facebook con el nombre de “Alessandro CV” y, según puede ver en sus publicaciones, se trataría de un padre de familia.

“Siempre trato de no hacer mucho caso cuando me insinúan situaciones subidas de tono. Si bien es cierto en el Facebook uno puede opinar, todo tiene un límite. Este sujeto, a quien veo es padre de familia, no para de insinuar asquerosidades y media hacia mi persona e intentar denigrarme. Acá dejo la foto por si es que les pasa lo mismo con este tipo”, se lee en las primeras líneas.

La también actriz resaltó que ninguna mujer debe tolerar este tipo de situación, y aclaró al sujeto que no le tiene miedo y terminó tildándolo de ‘machista’. “Ninguna de nosotras debemos aguantar ese tipo de comentarios. Y para ti machito de face: La próxima sé más hombre, búscame y dime las cosas en MI CARA. Miedo es lo último que te tengo ¡MACHISTA!”, agregó.

Tras su denuncia en redes sociales, Johanna San Miguel recibió el respaldo de sus miles de seguidores, quienes se mostraron empáticos con ella.

“No hagas caso, no te rebajes a responder. Son unos malcriados… algunos … bloquéalos en una … tienes a muchos de nosotros tus fans que te queremos y respetamos. Bendiciones”, “Bloquéalo y no le des importancia a eso locos”, “Qué bien que lo expongas”, “Muy bien dicho Johanna San Miguel Dammert nadie tiene porque aguantar estos Tipos de cosas y mucho menos de patanas que se creen hombrecitos y son más que unos pobrecitos machistas”, fueron algunos de los comentarios.

