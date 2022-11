Durante uno de los juegos de ‘Esto es Guerra’, Johanna San Miguel fue víctima de las bromas de Renzo Schuller, quien la dejó embarrada de torta, causando la indignación de la ‘mamá leona’, quien no dudó en no solo devolverle la torta, también le mencionó a Gian Piero Díaz, quien fue amigo del conductor.

Luego de ser embarrada con torta, Johanna San Miguel dio su descargo: “Soy una actriz con una trayectoria respetable, con varios personajes bien chéveres, luego entré a ‘Esto es Guerra’ y ahora un montón de gente me odia, pero no importa”.

Johanna no se iba a quedar con las ganas y en su respuesta, le jugó una broma a Renzo Schuller, quien también fue embarrado con torta: “Nunca me habían hecho esto en mis 67 años de carrera artística esto, pero como soy una persona profesional, Gian Piero nunca me hubiera hecho esto”.

