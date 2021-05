Johanna San Miguel no pudo contener las lágrimas al conocer la noticia que Yaco Eskenazi decidió dar un paso al costado en “Esto es Guerra” debido a compromisos laborales.

“De verdad que no estaba preparada para lo que hemos escuchado ahorita todos. Creo que todos saben perfectamente el cariño que le tengo a Yaco, más allá de que sea un capitán, sino como persona”, comenzó diciendo la actriz.

En ese sentido, la presentadora también comentó que una de las razones por las que volvió a ‘EEG’, fue porque sabía que Yaco Eskenazi retornaría siendo el capitán de ‘Los Guerreros’.

“Definitivamente no estoy contenta con lo que ha pasado, con la decisión que han tomado ambas partes, no me pone feliz, de hecho, estoy muy triste porque te vamos a extrañar mucho Yaquito, y eso me rompe el corazón”, agregó.

“Una de las cosas por la que yo regresé era porque tú también ibas a estar aquí, sin embargo, como te quiero, como te amo tanto a ti, a tu esposa y a tus hijitos, te suelto y permito que con todo el amor que te tengo como amiga, que busques tus sueños y que seas muy feliz”, expresó entre lágrimas.

