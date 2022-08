Johanna San Miguel y Ducelia Echevarría fueron las protagonistas de una terrible gresca en el reality ‘Esto es guerra’. Sin embargo, este martes 30 de agosto, el programa ‘Amor y Fuego’ emitió unas imágenes donde se ve a la conductora y a la chica reality riendo y bailando en una fiesta.

“Yo estoy acá para competir, no para que me hagan un análisis psicológico, así que solamente me voy a dedicar a competir, nada más. A mí nadie me dice qué decir Johanna, tengo 30 años bien puestos, a mí nadie me tiene nada que decir acá en el micrófono”, le dijo Ducelia a Johanna.

¿Qué dijo Rodrigo González?

De acuerdo al conductor Rodrigo González, el acalorado intercambio de palabras que tuvieron Johanna San Miguel y Ducelia Echevarría en el programa juvenil habría sido armado.

“Hipocresía pura, en el show, Ducelia y Johanna fungen de enemigas, de molestas, hacen trifulcas hacen problemas en contenido, se pelean, se suspenden, pero cuando las cámaras se apagan, esa misma noche o la noche siguiente, miren como son realmente y refuerza la teoría de que EEG es todo armado”, señaló ‘Peluchín’ en su espacio de espectáculos.

