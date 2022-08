La periodista Magaly Medina emitió la entrevista que le hizo a Rafael Fernández donde habló sobre el fin de su mediático matrimonio con Karla Tarazona. El ‘Rey de los Huevos’ le contó a la ‘Urraca’ que uno de los factores de su separación fue la presencia de la asistente de la conductora de ‘D’ Mañana’.

Según contó la figura de ATV, el empresario le reveló que uno de los problemas que existía en su matrimonio, era que su esposa llevo a vivir con ellos a Maricarmen, su asistente, nana y Community Manager.

¿La nana de Karla Tarazona culpable de la separación?

“Había una persona que fue a vivir a la casa cuando él se casa con Karla Tarazona (...) El que llegues del trabajo y te encuentres a esa persona en tu casa, en tu cuarto y no puedas tener un momento privado y particular con tu pareja, él no podía compartir con su esposa en su propia casa. Esta persona estaba en el cuarto con ellos y siendo un elemento que afectaba la comunicación entre los dos”, opinó Magaly Medina la noche de este lunes 29 de agosto de 2022.

“Es como si te hubieras mudado con tu madre, esta persona era un elemento que invadía de alguna forma la intimidad de la pareja. Maricarmen es una especie de nana, asistente, manager, se encarga de sus redes, es como una especie de mejor amiga, hasta casi hermana. Pero se debe considerar que una relación de pareja siempre es de dos, una tercera persona sobra”, agregó.

Karla Tarazona y Rafael Fernández iban a cumplir 2 años de matrimonio y parecían ser una de las parejas más estables de la farándula.

TE PUEDE INTERESAR