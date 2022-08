Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’ opinó sobre la cuestionada entrevista que le realizó Brunella Horna a la cantante argentina Tini Stoessel. Durante la conversación, la modelo no pudo evitar hablar sobre su pareja Richard Acuña, su signo zodiacal y hasta confesó que era “muy llorona” y por supuesto las críticas no se hicieron esperar.

La tarde de este 30 de agosto de 2022, el popular ‘Peluchín’ le dio con palo a la ‘Babybru’ por su desempeño durante el diálogo que tuvo con la pareja del futbolista Rodrigo de Paul

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Brunella Horna?

“¿Qué habrá pensado la Tini cuando se fue?, esa entrevista pues, ¡ay, me encanta, ay, yo también!, Ella quería ser íntima de la Tini y se olvidó que estaba yendo a representar a un público que lo quería a través de tu micrófono es saber más acerca de su ídolo, saber más de ella, a nosotros nos importa tres hectáreas de pepinos tu vida” , manifestó Rodrigo González durante su programa de Willax TV.

“Vas a una entrevista a convertirte en la protagonista, claro, como no has estudiado comunicaciones, como te han dado un micro por ser la ex de Renzo Costa, entonces te has olvidado que en el ciclo 1 básico donde se lleva periodismo nos dicen: ‘El periodista no es el protagonista de la noticia, es el que trasmite, es el medio, el canal, nada más’. Como tú no tienes idea de eso, piensas que estás en la sala de tu casa, que estás en una conexión indirecta, en un llamada de WhatsApp con una amiga tuya. Ella es Tini, queremos conocerla más no nos importe lo que a ti te encante, lo que te gusta y lo que no te gusta, no nos interesa, que te quede claro para que la próxima vez que te manden a hacer estos disparates”, agregó.

