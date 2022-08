Sin pelos en la lengua. Rodrigo González no se calló nada y arremetió con todo contra Gisela Valcárcel, quien en una reciente trasmisión en vivo se enfrentó a alguno de los cibernautas, quienes no desaprovecharon la oportunidad de recordarle a la conductora el bajo rating que habría tenido con su programa “La Gran Estrella”.

“La Farisela filosofando sus fariseladas. Nunca hace ese tipo de trasmisiones y justo las hace para hablar de eso. No está en un programa de televisión donde te agarran frío con una pregunta, está en su plataforma, si sale a hablar y coge esa pregunta, es porque es la que quiere elegir, la que ha preferido tocar”, comenzó diciendo.

“Le dijeron fingida, que es lo que es, y se puso terrible. No hay que ser hombre o mujer para darse cuenta que eres una tremenda Fariselaza (...) ¿Qué tratamiento le han hecho en ese pelo? Es como si le hubieran escarbado y le hubieran quemado. Una hidratación o ponte algo de lo que te quedó en Amarige, todavía agradece al que le hizo esa desgracia”, agregó.

Por otra parte, el popular ‘Peluchín’ señaló que la popular ‘Señito’ parece que tuviera cierto “resentimiento” con el público por no haberle dado el rating que ella esperaba.

“Habla con un resentimiento hacia el público, pero camuflado. Tanto me decían que querían programa de talento con gente y que apueste, ahí lo tienen y no lo ven, entonces voy a volver con mi circo de siempre, ya nos lo está soltando... Este show por mucho que lo maquille, no resulta y se nota en su cara, en sus actitudes, molestia que tiene”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO