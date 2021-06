El cantante John Kelvin se quebró durante una entrevista con Magaly Medina en el programa “Magaly TV La firme”, donde pidió disculpas públicas a su esposa, Dalia Durán.

“Ahorita estoy en una etapa de asimilar mis emociones, entré en un estado crítico de depresión. Así como me ves ahorita, hace medio año atrás me hubieras visto fatal”, contó John Kelvin.

El cantante confirmó que su separación de Dalia Durán es definitiva: “Ambos ya no confiamos. Yo ya no confío en ella y ella ya no confía en mí”.

“Ella no es tan celosa, yo tampoco, celos enfermizos nunca hemos tenido. (No confiamos porque) ambos nos hemos faltado el respeto y ambos lo hemos aceptado”, agregó,

El artista admitió que ha pasado por momentos complicados: “Ha habido un trance para que mi corazón sane, Magaly. Ha habido muchas sensaciones, yo soy un ser humano, también lloro, también sufro, también me río, disfruto de la vida, me gusta vivir, yo vivo la vida intensamente porque no sé si mañana estaré”.

“También en algún momento he hecho cosas que en algún momento me he podido arrepentir, como por ejemplo haberle hecho mucho daño a mi esposa, a Dalia, y yo le pido las disculpas”, expresó.

Foto: ATV

