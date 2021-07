Modelo que fue ampayada con John Kelvin en hotel: “siempre contarás conmigo”

Estephany Valenzuela, la joven que fue ampayada hace algunas semanas con John Kelvin ingresando a un hotel, no dudó en pronunciarse sobre el arresto del cantante por los presuntos delitos de violencia física, psicológica y sexual en agravio de su aún esposa, Dalia Durán.

Y es que la modelo utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrarle su total apoyo al cumbiambero. “Siempre contarás conmigo. Los que te queremos y conocemos muy bien sabemos quien realmente eres...”, comenzó escribiendo.

Frente a esta publicación, Magaly Medina no se calló nada y tildó de ‘atorrante’ a Estephany. “Que se quede callada... Habla la que ampayamos de madrugada entrando a un hotel con él”, dijo la periodista.

Por su parte, la modelo no dudó en defenderse a través de sus historias de Instagram. “Si soy ‘atorrante’ por dar mi apoyo moral a alguien que quiero y aprecio, entonces lo soy. Claramente puse que no apoyo la violencia. Él ya está preso y cumpliendo con la ley. Eso no significa que todos los que lo queremos lo dejaremos solo”, expresó.

“No lo conozco de un día, lo conozco hace 12 años. No te gastes en dejar tu veneno por aquí. Los dos se sentaron en ese set dejando en claro que ya no había amor ni solución en esa relación hace mucho. Así que no vengan a decirme que yo me metí en el medio de algo que todo el Perú vio que ya estaba roto”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR