Las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ captaron a John Kelvin protagonizando un nuevo escándalo, luego de que lo sacaran cargado de un hotel de Pachacamac en un evidente estado deplorable.

Al parecer, el cantante fue en busca de su pareja, Glenda Rodríguez, a su casa en un barrio ubicado en Canta Callao de San Martín de Porres. Sin embargo, ella lo echó de su domicilio.

“ ¿Ustedes me pueden ayudar? Díganme cuánto les tengo que pagar, yo tengo plata. Vamos a la casa de mi mujer, en un edificio, vive en un cuarto piso. Si ustedes me quieren ayudar, bacán, si no me quieren ayudar, normal ”, se le escucha decir en estado de ebriedad a un grupo de jóvenes.

Una testigo, que no quiso revelar su identidad por su seguridad, decidió contar todos los detalles del incidente al programa de Magaly Medina.

“ Se tomaba un montón de pastillas porque no se podía controlar. Si tenía una pistola en ese momento, nos podía disparar, estaba en un estado que no era él mismo ”, manifestó.

“Recontra borracho, no podía caminar bien, no podía hablar bien y nos dijo que lo habían botado”, agregó.

Al ser ignorado por estos jóvenes, John Kelvin fue a una bodega para comprar cervezas, pero al ver que no lo atendían, se puso a deambular y cantar por las calles.

“ Delincuente no soy, yo tengo mi plata, me pueden ver por la ventana por favor. Abre la puerta para que me reconozcas, yo no soy delincuente, soy John Kelvin ”, sostuvo el artista.

