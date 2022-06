Este 25 de junio de 2022, el cantante John Kelvin se pronunció sobre el concierto benéfico que varios artistas vienen organizando para ayudarlo mientras él cumple una condena de 21 años por golpear y abusar de su esposa, Dalia Durán.

A través de Instagram, se compartió un comunicado escrito por John Kelvin en el que agradece a sus colegas por pensar en él en el “difícil” momento que él y su familia están viviendo.

“Ante esta situación muy difícil que estamos pasando tanto para mis hijos, mi familia y para mí, quiero agradecer a mis hermanos musicales por el apoyo y la iniciativa en conjunto con mi familia por la organización de este evento”, se lee en el post.

Asimismo, John Kelvin aseguró que se trata de un evento en beneficio de sus hijos: “Este evento es realizado para mis 6 hijos, ya que como saben, yo siempre me he preocupado por el bienestar de ellos. Nunca los dejaré desamparados, ni aún estando privado de mi libertad. No están solos, los amo”.

“Estoy muy agradecido con los verdaderos amigos que están en los momentos más difíciles. Tan solo me quedan palabras de agradecimiento y decirles que pronto nos volveremos a encontrar para hacer música, que es lo que más amo. Muchas bendiciones para todos #bailalo, el original”, indicó en el comunicado.

Foto: Instagram @johnkelvinoficial

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Susy Díaz llora por la situación de su hija Flor

Susy Díaz llora por la situación de su hija Flor