John Kelvin se encuentra actualmente detenido en la en la Depincri de Comas tras ser acusado de violencia psicológica contra la madre de sus hijos, Dalia Durán, en los exteriores del departamento en el que ella reside. Frente a ello, Jimmy Gardella Sarmiento, primo del cantante, salió al frente para defender a su familiar.

Recordemos que la modelo cubana confesó que el primo del cumbiambero se habría burlado de ella mientras Kelvin la insultaba delante de sus hijos, quienes apreciaron el hecho bastante asustados. “Vienen los dos y los dos se burlan, los dos me insultan. Jimmy se ha estado burlando en la camioneta, ayer también”, comenzó diciendo.

“¿Tú la has insultado Jimmy?”, fue la consulta del reportero hacia el primo de John Kelvin. “Amo a sus hijos y ella lo sabe (...) ¿Cómo voy a burlarme? Imposible, que saque las pruebas. No ha habido ninguna agresión. Yo me río con sus hijos, juego con sus hijos. Que muestre pruebas”, respondió fuerte y claro a la prensa.

Por otra parte, Jimmy Sarmiento también reveló que habría conversado con John Kelvin y que éste estaría bastante incómodo por seguir detenido, pues asegura que “no ha cometido ningún delito”.

“Estamos haciendo las cosas como deben ser, de manera legal y todo tiene su proceso. He hablado con él, un poco se fastidió porque nos estamos demorando, pero es el proceso que tenemos que hacer. Ella tiene el derecho de hacer lo que quiera (por la denuncia en su contra)”, expresó el primo del cumbiambero.

