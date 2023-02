Florcita Polo no se calló nada y arremetió contra los conductores de “América Hoy”, quienes se burlaron de ella tras realizar una parodia de la canción de Shakira con Bizarrap. Y es que la hija de Susy Díaz aseguró que la producción del magazine la obligó a grabar dicho tema a última hora.

Asimismo, la empresaria, bastante molesta, también culpó a su trabajador, quien podría ser su mánager, pues reveló que ella no quería realizar el ridículo en pleno programa EN VIVO.

“Pa floreros como tú... Debí confiar en mi madre que todo sabe de floreros como tú. Esto te pasa por mentirme, ahora me veo irresistible, yo contigo ya no regreso así que vete y no me supliques. Ahora es culpa mía que te critiquen, yo solo facturo, perdón que te salpique”, dice parte de la canción que cantó Florcita.

“Molesta porque me han hecho grabar eso ayer en la noche. Me han dejado pocos días y ustedes me querían malograr aquí en vivo y yo me retiro porque no es justo. Me han obligado y yo he estado ronca, he hecho lo que he podido, no me van a criticar tampoco. No me van a traer para hacer payasadas”, comenzó diciendo la hija de Polo Campos bastante indignada.

Por último, según se supo por Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, Florcita habría terminado por abandonar el set de América TV al ser blanco de críticas.

“Lo digo así porque así ha sido. No me parece, yo le dije bien claro a la persona que trabaja conmigo que no iba a hacer payasadas. Y si ustedes se están burlando, allá ustedes, yo no voy a perder el tiempo en tonterías”, expresó.

