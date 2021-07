Mientras que Dalia Durán intenta salir adelante gracias a la ayuda de Magaly Medina y Andrés Hurtado, el cumbiambero John Kelvin estaría atravesando por la etapa más oscura de su vida desde que fue trasladado al penal de Lurigancho hace dos semanas. Es que este tiempo tras las rejas habría sido la principal razón de su depresión.

Según informó su abogado José Carlos Mejía al diario Trome, el cantante peruano se encuentra bastante preocupado por su salud y en estos momentos está aislado por protocolo contra el COVID-19.

“Mi patrocinado llegó el lunes 12 a Lurigancho y tiene que estar 15 días en aislamiento (por protocolos de bioseguridad por la pandemia). He ido 4 veces al penal, pero sin éxito porque está en prevención. Su cuarentena termina el 29 y recién podré verlo el lunes 2. Solo he recibido llamadas telefónicas y me expresa su preocupación”, indicó.

El hombre de leyes también señaló que su patrocinado tiene que llevar un régimen de una dieta especial por su cirugía a la manga gástrica y no lo está cumpliendo.

“Él tiene un régimen especial de comidas sancochadas y vitaminas (tras realizarse la manga gástrica), pero no lo está haciendo. No puede comer como lo hacemos nosotros”, añadió en referido medio.

Asimismo, José Carlos Mejía, reveló que ya presentó un recurso de apelación contra los 7 meses de prisión preventiva que le impusieron al artista.

“Se fundamentó por escrito el recurso de apelación, la jueza del juzgado 26 declaró fundado el parte y ha elevado esto a una sala superior, así que estamos a la espera de la fecha de la audiencia”, acotó.

Actualmente, el cumbiambero se encuentra en la cárcel para cumplir los siete meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de violación sexual y lesiones físicas y psicológicas en agravio de su esposa.

