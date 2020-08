John Kelvin sorprendió a propios y extraños al retornar a Lima luego de estar varios meses en Japón debido al cierre de las fronteras por la propagación del coronavirus (COVID-19) alrededor del mundo. Sin embargo, el cantante asegura que se ha puesto las pilas y que se reinventará para poder generar ingresos en esta complicadas épocas.

“Llegué ayer a las 4 de la tarde, me fui a hacer mi gira en Japón, hice como 20 shows entre privados y populares. Y bueno, después de terminar mi show estaba esperando que abran un vuelo humanitario, pero no tuvo nada de humanitario, porque en realidad ha sido el vuelo más caro de mi vida, pero tenía que venir”, comenzó contando.

Asimismo, el artista aseguró en conversaciones con el programa “Mujeres al Mando”, que aún tiene pendiente un show virtual para Japón, pero que luego de eso pretende abrir un local de comida. “Ahora tengo un último show que es el 29 de este mes, virtual para Japón, pero ahora quiero abrir un restobar, voy a vender comida”, agregó.

Por otra parte, John Kelvin no descartó una reconciliación con su aún esposa Dalia Durán. “Este tiempo me ha demostrado lo gran mujer que es, y yo la admiro mucho, la quiero mucho y yo tengo que conversar muchas cosas con ella. Tengo 13 años de relación y así no más uno no se puede olvidar tampoco”, finalizó.

John Kelvin se reinventa en plena pandemia - Ojo (Latina TV)

