El pasado 5 de julio, John Kelvin y Dalia Durán protagonizaron un nuevo episodio de violencia familiar. La cubana denunció al padre de sus hijos por agresión sexual y física. En el transcurso de los días se han ido conociendo mayores detalles de esta nueva polémica protagonizada por el cantante de cumbia. Lo último que se sabe es que este viernes 9 de julio, el Poder Judicial decidirá si el cantante de cumbia va a prisión como ha pedido la Fiscalía.

Sin embargo, el cumbiambero no es primer personaje de la farándula local que se ha visto envuelto en un caso de violencia doméstica. A continuación, te presentamos los casos más sonados que han puesto al descubierto la intimidad de algunos famosos de Chollywood.

Karla Tarazona y Leonard León

En el 2014, en el desaparecido programa “Hola a todos”, Karla Tarazona sorprendió tras revelar que sufrió maltratos físicos por parte de Leonard León, su expareja y padre de dos de sus hijos.

Tarazona contó que el cantante de cumbia la agredió cuando estaba embarazada de su segundo hijo, además reconoció que no había hablado sobre el tema públicamente por vergüenza.

“Cuando estaba embarazada de Alessandro, mi segundo bebé, y supuestamente en una época en la que él ya se había tranquilizado y quería ser mejor, hubo un incidente. Él me pateó estando embarazada. Mi mamá estaba allí. Antes, cuando sucedía esto, yo estaba sola, vivía muy lejos de ella, no tenía a nadie, no sabía qué hacer y me daba vergüenza hablar. Cuando regreso a Chorrillos, sucede esta situación y mi mamá se metió a defenderme”, relató Tarazona en aquel momento.

La conductora de televisión lloró y dijo que lamentaba haberle dado un padre como Leonard León a sus hijos. “Me arrepiento de haberle dado a mis hijos un padre como él. Psicológicamente él no está bien. Su madre sabe muy bien del tema, quizás mañana o pasado ella saldrá a negar muchas cosas, porque obviamente él es su hijo, pero él está enfermo”, declaró.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu

En 2015, Andrea San Martín apareció en el programa de “Magaly Medina TV” para confesar que Sebastián Lizarzaburu la golpeó y escupió estando embarazada.

Según dijo, una noche, Sebastián la empujó y la dejó caer sobre un mueble, lo cual le hizo temer por un posible aborto. Ante esto, ella abandonó la vivienda donde ambos convivían.

“Sí, (me golpeó). Me escupió en medio de que él me quita una llave. El departamento que teníamos era alquilado y todo lo pagábamos mitad y mitad (...) él había sacado la llave de mi llavero y le reclamé por qué me quitó la llave. Cuando le dije esto, él se puso agresivo y empieza a decirme que está harto y se me viene encima. De pronto me di cuenta de que estaba contra el sillón. Me empujó”, reveló.

Las acusaciones de Andrea San Martín fueron negadas por Sebastián Lizarzuburu, y ambos empezaron una lucha en medios televisivos por desmentir al otro. El nacimiento de su hija Maia provocó que las tensiones disminuyeran al punto que, en febrero de 2017, los modelos retomaron su relación; sin embargo, en diciembre de ese mismo año la influencer acusó al ‘Hombre roca’ de no cumplir económicamente con su hija.

Finalmente, en mayo de 2021, los exchicos reality confirmaron que retomaron su relación tras pasar cuatro años separados. Según contaron, ya limaron sus asperezas tras una mala etapa de agresiones verbales frente a televisión.

Ambos personajes culparon a su juventud por las malas decisiones que tomaron tras tener a su hija.

Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra

Franco y Paz de la Barra se conocieron y enamoraron en 2011. A lo largo de estos años se mostraban como una pareja sólida, pero la relación sentimental terminó en medio de violencia y escándalo.

La última polémica que protagonizaron fue en marzo pasado, cuando los noticieros matutinos informaban que la expresentadora de TV había sido intervenida por la policía en la casa de su pareja por haberlo agredido con un “objeto contundente”, mientras él dormía.

Según se informó en el parte policial, Paz de la Barra trajo a una patrulla de serenazgo hasta su casa para evitar más ataques de la conductora. Ambos fueron conducidos hasta la comisaría del distrito de La Molina.

Días después, Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra reaparecieron para enviar un comunicado a la opinión pública anunciando que pudieron “solucionar los impases generados como pareja” y que tomaron “la decisión de vivir separados”, pero manteniéndose “unidos en el amor” que le tienen a su hijo, a fin de salvaguardar su bienestar.

A través de su cuenta de Instagram, la expresentadora de TV compartió el escrito firmado por ella misma y por el alcalde del distrito de La Molina. En este comunicado, Franco admitió que ambos se han brindado las “disculpas necesarias”.

Nicola Porcella y Angie Arizaga

Nicola Porcella y Angie Arizaga mantuvieron una larga relación, de casi cinco años, en la que no faltaron los problemas.

En 2015, sucedió el primer escándalo. Angie Arizaga relataba el terrible episodio de violencia que habría vivido con Porcella en su casa. El testimonio quedó grabado en unos audios que un amigo de la modelo difundió en televisión nacional.

Más tarde, en una entrevista con el programa “Día D”, Porcella admitió haber agredido verbalmente a su expareja, no obstante, descartó que las agresiones físicas.

En julio de 2018, Angie Arizaga contó en conferencia de prensa que había puesto punto final a su relación con Nicola Porcella. La modelo aseguró que ambos habían terminado en los mejores términos y le deseaba lo mejor del mundo.

Sin embargo, en agosto del 2019, la expareja volvió a acaparar las portadas. Magaly Medina difundió en su programa unas imágenes donde se ve al modelo gritándole a su exnovia dentro de una discoteca. Incluso, al salir del local, le lanza palabras de grueso calibre.

Angie Jibaja y Ricardo Márquez

El abril del 2020, Angie Jibaja acaparó los medios de comunicación tras conocerse que fue herida de bala en su departamento, ubicado en el distrito de Surco. El sujeto que intentó acabar con la vida de la modelo fue identificado como Ricardo Márquez Michieli, y habría mantenido una relación sentimental con Jibaja.

La popular ‘chica de los tatuajes’ fue trasladada de emergencia a la Clínica San Pablo, donde fue intervenida quirúrgicamente e ingresada a la unidad de cuidados intensivos, pues había recibido dos impactos de bala a la altura del abdomen.

Tras ello, la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó a 15 años de prisión a Ricardo Márquez. Además, se le ordenó pagar una reparación civil de 45 mil soles en favor de la agraviada.

Stephanie Valenzuela y Eleazar Gómez

En noviembre de 2020, Stephanie Valenzuela denunció a su entonces pareja el actor Eleazar Gómez de agresión física. Los hechos ocurrieron en su departamento en la Ciudad de México, donde ella radicaba.

El artista mexicano fue liberado en marzo de este año, luego de que un juez determinó su libertad condicional tras un acuerdo con Stephanie Valenzuela. Días atrás, Eleazar Gómez ofreció su primera entrevista en televisión tras obtener la libertad condicional.

Lady Guillén y Ronny García

En 2012, Lady Guillén fue golpeada salvajemente por su pareja y su caso se convirtió en símbolo de la lucha contra el maltrato a la mujer. Pues pese a las pruebas, su agresor fue liberado, en 2015, por exceso de carcelería.

Sin embargo, meses después, la Corte Suprema de Justicia lo sentenció a siete años de prisión efectiva por agredir salvajemente a Lady Guillén. Con esta nueva sentencia, Ronny García tenía que volver a prisión, pero huyó. Finalmente fue capturado en el distrito de Rímac.

