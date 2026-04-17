Para soñar, el cielo es el límite. Eso lo sabe Jolie Messambo, quien empezó a cantar a los 3 años y hoy, a sus 20 años, tras haber ganado el concurso Talento Mallplaza, viene haciendo realidad su sueño de convertirse en intérprete, y de la mano del productor musical peruano Tony Succar.

Jolie, como premio del concurso, grabó junto a Tony su primer sencillo “Mi buen amor”. El tema es original de Mon Laferte, pero con los arreglos del productor ganador de tres premios Garmmy, quien le dio una versión en salsa.

- ¿Cómo surge la oportunidad de participar en Talento Mallplaza?

Cuando intenté participar, ya se habían cerrado las inscripciones. Luego me avisaron que se habían vuelto a abrir los cupos. Fui directo a Mallplaza. Hice mi casting cantando “Antes de ti”, de Mon Laferte. Había más de 1500 personas dentro de ese casting. De todas esas personas fui elegida.

- ¿Era la primera vez que hacías un casting?

No. Siempre he intentado hacer varios castings, pero nunca había ganado nada.

- ¿Soñaste alguna vez vivir esta experiencia?

Desde muy chica he soñado muchísimas cosas, he soñado con que mi voz se escuche en muchos lugares, en muchos países. Pero ahora que lo estoy viviendo, me cuesta creerlo.

- ¿Qué tal trabajar con Tony Succar?

Soy fan de Tony. Siempre lo veía en la tele, en los vídeos, decía “cómo me encantaría conocerlo”. Tony es una persona muy perfeccionista. Me llevo un gran aprendizaje de él. Tony es una persona muy amable. Ha sido emocionante conocer a una persona que admiraba mucho tiempo y que sea el tipo de persona que me imaginé.

- ¿Es tu primera experiencia grabando de manera profesional?

Sí. Fue una cosa que yo imaginé en algún momento. Yo estaba cantando, pero estaba temblando también porque tenía muchas emociones dentro mío.

- ¿Quién elige que cantes “Mi buen amor”?

En diciembre hablé con Tony, quería saber sobre mí, a quiénes había escuchado. Yo escuché Adele, Whitney Houston, Ariana Grande, La India, Beyoncé, muchos géneros. Pero entre todo eso estaba Mon Laferte, que era una persona con la que yo crecí. Sé todas sus canciones. Creo que Tony se guio de eso y eligió la canción. Me la presentó y obviamente quedé encantada.

- Tu voz calza perfecto…

Me esforcé un montón para que se escuchara muy bien. Igual, Tony se ha fijado en cada detalle y ha salido como ha salido. Me encanta mucho la versión que hemos podido hacer.

- ¿Te quieres quedar en la salsa?

Yo sé que los artistas siempre eligen un género. Pero yo, con lo mucho que amo la música, no me puedo centrar solamente en uno. Ahora, escuchando cómo queda con mi voz, digo puedo ir por el camino de la salsa, pero no dejar las otras canciones que suelo escuchar.

- ¿Cómo sientes toda esta experiencia que te ha traído ganar el concurso?

Ha sido emocionante. Es algo que nunca había tenido. Durante muchos años yo no le agradaba mucho a la gente, en el colegio, por ejemplo, me molestaban no solamente por mi tono de piel, sino también porque cantaba. A mis compañeros no les gustaba que cantara. Entonces, tener tantas cosas ahora ha sido muchos sentimientos encontrados, me encanta, pero nunca había recibido tanto cariño de la gente, nunca había tenido tanta gente a mi alrededor, y es algo que estoy teniendo que aprender a llevar. Pero sí es algo que me gusta mucho y me quiero quedar aquí.

- ¿Qué expectativas con el concierto de Tony el 9 de mayo?

Sí, el 9 de mayo en Costa 21, el concierto con Tony y muchos artistas más. Estamos preparándonos mucho para dar un buen show. Todavía tengo contacto con Tony. Él ha sido muy buena persona y, más allá de lo que hemos podido hacer (por el concurso), que era un trabajo que él tenía, él sigue estando ahí, a mi costado, acompañándome, ayudándome en cualquier cosa que necesite. Se lo agradezco muchísimo, al igual que a Mallplaza, que me siguen ayudando un montón.

- ¿Con qué artista peruano te gustaría cantar?

Hace poco tuve el honor de conocer a Daniela Darcourt, y me encanta su talento y sueño en compartir escenario con ella. Eva Ayllón me gusta muchísimo, me encantaría hacer algo con ella también. Renata Flores es otra artista que me gusta muchísimo y me encantaría grabar con ella.

- ¿Y del extranjero?

Espero alguna vez colaborar con Marc Anthony. Otra persona con la que me encantaría en algún momento colaborar es Bruno Mars.

ALGO MÁS

La canción “Mi buen amor” de Jolie ya tiene más de 400 mil vistas en YouTube.