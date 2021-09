Un nuevo avance de “Amor y Fuego” demostró que el boxeador Jonathan Maicelo fue nuevamente denunciado por agresión física. Esta vez un joven lo acusa de haberlo violentado.

“Yo estaba de espalda, no lo sentí, no lo vi venir. El señor (Jonathan Maicelo) me agarra a puñetes. Me ve de lejos y me empieza atacar”, cuenta la presunta víctima en el avance del programa de Willax.

Por su parte, el boxeador peruano, quien terminó en la comisaría, le restó importancia a estas acusaciones.

“Últimamente mucha gente me está provocando, no es mi problema que la gente se la pase ofendiéndome. Yo no le tengo que aguantar eso a nadie”, dice en su defensa.

Esta no sería la primera vez que Jonathan Maicelo levanta polémica por su actitud violenta. En agosto del 2021, el boxeador fue duramente criticado por romper el celular de una mujer que le gritó “¡Vamos, batedía!”.

