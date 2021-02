Jorge Benavides, quien este sábado 13 estrenará su nuevo programa en ATV, se emocionó hasta las lágrimas al recordar el personaje de “La Paisana Jacinta”, el cual está prohibido de emitirse en los canales de televisión.

Como se recuerda, en el 2020, la Corte Superior de Justicia de Cusco prohibió que el programa “La Paisana Jacinta” no vuelva a ser emitido nunca más debido a que atentan contra los derechos a la dignidad humana, igualdad y no discriminación de las mujeres andinas.

“Cuando yo entraba al escenario, todo el coliseo se levantaba y se me caían las lágrimas, no sabes la emoción que sentía de ver a familias aplaudiéndome, emocionándose de ver a la Paisana Jacinta. Eso no lo han sentido las ONG que me atacan”. dijo al programa “Día D”.

La resolución del Poder Judicial no solo prohíbe al actor conocido como “JB” interpretar a la “Paisana Jacinta” o al canal a volver a trasmitir dicho programa, sino que ordena a Latina a retirar el contenido del programa en todas su plataformas y redes sociales como YouTube, Facebook y entre otras.

TE PUEDE INTERESAR