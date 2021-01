Luego de más de dos décadas, el humorista Jorge Benavides retornó a ATV, pero descartó que vaya a volver a trabajar inmediatamente con su colega y excompañero, Carlos Álvarez, quien lo emplazó a volver a juntarse otra vez para hacer de la suyas los fines de semana en la pantallas chica.

“No voy a negar que en un futuro podría darse, pero en este momento definitivamente no. Sería un poco suicida dejar un programa exitoso para aventurarme a hacer algo diferente y nuevo”, indicó el popular JB.

“Si bien la gente pide que volvamos a trabajar juntos, mi prioridad ahora es el programa nuevo con ATV, al que tengo que abocarme al 100%”, explicó el comediante sobre las razones de esta negativa.

¿Parodia censurada?

De otro lado, también se refirió -por primera vez- a la famosa parodia de la entrevista que el presidente Francisco Sagasti concedió a las conductoras de los principales dominicales de señal abierta, la misma que nunca llegó a ser emitida por su antigua casa televisora.

“Para ser sincero no me agradó mucho (que no se emita) porque el sketch no tenía nada de malo, agresivo, ni ofensivo pero finalmente mi trabajo es hacer la parodia, grabarla y entregarla al canal. Luego pasa a ser propiedad de ellos, quienes deciden qué es lo que hacen con sus productos”, argumentó el comediante.

Paisana Jacinta

En cuanto a los segmentos que tendrá su nuevo espacio humorístico en ATV, Benavides descarta interpretar a la “Paisana Jacinta” y señala que su espacio humorístico no depende únicamente de esa parodia.

”Su aparición no es una columna importante en el desarrollo de nuestro programa, estamos tranquilos por ese lado”, precisó.

