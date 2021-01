Luego que Yahaira Plasencia prometiera que irá al gimnasio para eliminar su celulitis, Rodrigo González decidió responderle en el programa “Amor y fuego”.

“Ok, haré gym! No me gusta pues!”, fue el mensaje que Yahaira Plasencia compartió en Instagram tras las críticas del conductor de TV.

Por su parte, Rodrigo González expresó sus sospechas sobre lo que realmente pasa con la figura de la “reina del totó”.

“A esa edad se hace cosas, se somete a tratamientos, sale y no es que continúa con una rutina. Yo siento que cuando ella se ve así, ve que 2 días que come y no se engorda, se siente regia, se rebalsa de emoción”, dijo “Peluchín”.

Gigi Mitre aseguró que, en su opinión, la salsera es ‘regia’ con ‘retoquitos’ o sin ellos: “A mí me parece que Yahaira es regia con o sin Photoshop, nosotros la hemos visto en vivo acá y es regia, pero sí es verdad que sus fotos son distintas”.

“Me sigue pareciendo regia, lo que pasa es que no es lo que se muestra en su perfil, en su plataforma. Y lo raro es que en los videos que ella cuelga, el otro día fue video, se veía distinto a lo que es”, opinó Rodrigo González.

“Es la genética, a ver si nos ponemos Rodrigo y yo a bailar así”, agregó Gigi Mitre.

