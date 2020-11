Jorge Plasencia se cansó de que su expareja, Olenka Mejía, se pasee por todos los canales de televisión diciendo que es un mal padre. Es por ello que el hermano de Yahaira le manda esta fuerte advertencia.

“Le voy a dar 48 horas para que se retracte de todo lo que ha dicho que mi mamá es un estafadora, porque si sigue así, vamos a tomar las medidas legales”, comenzó diciendo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, el popular ‘Yorch’ asegura que solo fue un mes el que le pasó a Olenka S/ 350 soles debido a la falta de trabajo.

“Ella me viene denunciando por lo mismo desde el 2018. Solo el mes pasado le deposité 350 soles, porque ya no trabajo con mi hermana porque ya no hay presentaciones ni nada”, agregó.

“Lo que tú has dicho de mi mamá... Te puedo permitir que te cuelgues de mi hermana como lo vienes haciendo, pero de mi mamá no vas a hablar. (...) Ella ha sido una chica de una noche, que muestre pruebas si hemos salido, si hemos ido a comer, al cine. Yo no conocí a su familia sino luego de conocer a mi hijo”, finalizó.