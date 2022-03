Jorge Antonio Pozo Ramal, padre biológico de Ethel Pozo, mostró la fotografía en blanco y negro de su hija, la cual lleva en su billetera. El hombre de 66 años dio una entrevista exclusiva al programa de ‘Amor y Fuego’.

“Yo he cambiado de billeteras y billeteras, pero allí está Ethel, más de 34 años que yo lo conservo y la llevo conmigo”, comentó la expareja de Gisela Valcárcel.

Asimismo, aprovechó las cámaras de Willax TV para dirigirse a su hija: “Una muestra Ethel de que siempre te he tenido presente”.

Jorge Pozo recuerda haber ido a las presentaciones de Gisela Valcárcel, cuando ella escaló como vedette gracias a sus presentaciones en el teatro: “yo me sentaba adelante, (no me presentaba como su pareja)”

“¿Ethel le decía papá?”, le preguntó la reportera. “Más o menos, a veces...”, respondió Jorge Pozo.

Jorge Pozo habla de su hija Ethel

¿Por qué abandonó a Gisela Valcárcel?

En entrevista al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, el padre biológico de Ethel Pozo indicó que él estaba sin trabajo. Solo acompañó a su hija hasta los 8 años de edad.

“Me dijeron que yo no le sumaba. Por otra persona allegada me dijeron que yo debería dar un paso al costado. Me dijeron ‘Ethel tiene una vida mejor, un futuro’... qué podía hacer yo, estaba sin oficio ni beneficio, pero siempre la tenía en mi corazón”, comentó.

