Los hijos que el actor mexicano Jorge Salinas tuvo con su primera esposa, la peruana Fátima Boggio, se reencontraron con su hermana mayor en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

De acuerdo a Univisión, los gemelos Jorge Emilio y Santiago se reunieron con Gabriella Cataño-Salinas tras 5 años sin verse. La hija mayor del galán de telenovelas publicó imágenes del emotivo reencuentro.

“Se crecieron, feliz 17 años brothers love youuuu (los quiero)”, escribió Gabriella Cataño-Salinas en su cuenta de Instagram, donde compartió las fotos con los adolescentes, quienes actualmente viven en Pimentel, Chiclayo.

Recientemente se informó que Gabriella Cataño-Salinas empezó a hablar con su hermana Valentina, la hija que Jorge Salinas tuvo con la actriz Andrea Noli, pero que nunca reconoció legalmente.

“Con Gabriella empecé a hablar hace poquito (...) estamos intentando tener una relación bonita”, dijo Valentina Noli al programa “Ventaneando”.

Sobre una posible relación con sus otros hermanos, la adolescente respondió: “Igual y sí, ahorita no es algo que ‘ay, me estoy muriendo de la emoción’, no es que no puedo vivir sin hacerlo ¿sabes? Pero si se da la oportunidad, yo no tendría ningún problema”.

Asimismo, Valentina Noli se pronunció sobre un posible encuentro con su padre: “La misma situación que con mis medios hermanos, la verdad no es que me voy a morir si no lo hago, pero tampoco me vendría mal si pasa”.

