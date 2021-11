Eugenio Derbez es uno de los artistas más aclamados de México, debido a su amplia trayectoria como actor y productor. El carismático intérprete de Federico P. Luche ha heredado la vena artística a sus cuatros hijos: Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, quienes han demostrado en más de una oportunidad tener mucho talento.

José Eduardo Derbez es el hijo que tuvo Eugenio con la actriz Victoria Ruffo, producto del romance que duró casi cinco años, entre 1992 y 1997. El primogénito de la protagonista de “Victoria” también ha incursionado en la actuación, participando en programas como “Cita a ciegas”, “Vino el amor” y “De viaje con los Derbez”.

El joven de 29 años ha generado revuelo con una reciente confesión que hizo en un show de televisión , donde contó la vez que fue detenido en un aeropuerto de Estados Unidos.

El actor mexicano confesó, durante una entrevista, el incómodo momento que vivió (Foto: José Eduardo Derbez / Instagram)

DETIENEN A JOSÉ EDUARDO DERBEZ EN EE.UU.

El hijo de Eugenio Derbez había recibido el llamado para una película en Estados Unidos, gracias a la ayuda de su padre, por lo que tomó un vuelo con destino a Los Ángeles, California, sin imaginar que al llegar al aeropuerto de la mencionada ciudad sería detenido por las autoridades.

¿CUÁL FUE LA RAZÓN?

De acuerdo a las declaraciones que brindó José Eduardo al programa “SNSerio”, migraciones lo detuvo y la experiencia no fue buena.

“Ya sabes que son bien lindos allá en Estados Unidos, bien amables. Sobre todo cuando llegas y hay migración. Amables personas”, expresó con sarcasmo el artista.

Al parecer, las autoridades en el aeropuerto lo confundieron con otra persona, razón por la que estuvo cautivo por varias horas: “Llegan dos weyes, me agarran, y ya me pasan a un cuartito... Me senté, y me tuvieron tres horas sentado a lo wey. Y entonces me dicen ‘Hubo un error, ya te puedes ir”.

Afortunadamente, el suceso no pasó a mayores y el actor pudo continuar con sus planes en el país de las oportunidades.

@multimediostv @José Eduardo nos cuenta el día que lo detuvieron en el aeropuerto 😅 ♬ sonido original - multimediostv

LA MALDICIÓN DE LA FAMILIA DERBEZ SEGÚN JOSÉ EDUARDO

José Eduardo aseguró que el apellido Derbez, en lugar de abrirle todas las puertas, se las cerró al inicio de su carrera.

“Al principio de mi carrera, cuando empecé, era un casting tras otro o ir a tocar puertas, pues pasa, creo que a todos nos pasa, a los que nos dedicamos a esto, que no se abre ninguna puerta, y sigues dándole y dándole, y nada para ningún lado”, contó en el mismo “Miembros al aire”.

“Empiezas a cuestionarte si de verdad es lo tuyo o no, si quieres seguir en esto o no”, reflexionó antes de compartir la conclusión a la que llegó para tantos desaires.

Cuando le preguntaron si ser hijo de Eugenio Derbez afectó sus aspiraciones, el también hijo de Victoria Ruffo contestó que sí, que “yo pensé que iba a ser un poquito más fácil y al contrario, se cerraron muchas puertas”.

“Un día llegué a mi casa y me tiré a llorar, y dije: ‘Esto no es para mí’. Yo en mi drama recibí una llamada de Televisa para empezar mi telenovela y desde ahí no he parado, gracias Dios”, agregó.